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सौश्रुतम् 2026' का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन - सौश्रुतम् 2026

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प्रताप राव जाधव, केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 5:10 PM IST

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नई दिल्ली: सुश्रुत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित 'सौश्रुतम्-2026' का उद्घाटन किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने संस्थान के नए एमआरआई सेक्शन का भी शुभारंभ किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य सुश्रुत ने सदियों पहले शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य किए, उन्होंने पूरी दुनिया को नई दिशा दी. उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और नई तकनीकों के साथ आयुर्वेद को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने युवा शोधकर्ताओं से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाले शोध के साथ आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का आह्वान किया. राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि 'सौश्रुतम्-2026' के मंथन से आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी.

नई दिल्ली: सुश्रुत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित 'सौश्रुतम्-2026' का उद्घाटन किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने संस्थान के नए एमआरआई सेक्शन का भी शुभारंभ किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य सुश्रुत ने सदियों पहले शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य किए, उन्होंने पूरी दुनिया को नई दिशा दी. उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और नई तकनीकों के साथ आयुर्वेद को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने युवा शोधकर्ताओं से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाले शोध के साथ आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का आह्वान किया. राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि 'सौश्रुतम्-2026' के मंथन से आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी.

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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