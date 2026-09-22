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सऊदी-हूती संघर्ष : स्थानीय बाज़ार पर सऊदी हमले का वीडियो, यमन ने ट्रंप से मदद मांगी

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स्थानीय बाज़ार पर सऊदी हमले का वीडियो (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 11:06 PM IST

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सऊदी और ईरान समर्थित हूतियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. हूतियों ने जो फुटेज जारी किया है, उनके दावे के मुताबिक, बाब अल-मंदेब के पास एक गांव के लोकल मार्केट पर सऊदी एयरस्ट्राइक होती दिख रही है. हूतियों का बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के अहम तटीय इलाकों पर कंट्रोल है. जारी किए गए CCTV फुटेज में एक मिसाइल को लोगों से भरे लोकल मार्केट पर गिरते हुए दिखाया गया है. वीडियो में 21 सितंबर को दोपहर 12:14 बजे का टाइम स्टैम्प है.ये हूतियों के मीडिया ऑफिस ने जारी किया है.  इस घटना में हताहत हुए लोगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. बाब अल-मंदेब, अरब प्रायद्वीप पर यमन और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में जिबूती और इरिट्रिया के बीच पानी का एक संकरा रास्ता है. इधर यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद मांगी है.

सऊदी और ईरान समर्थित हूतियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. हूतियों ने जो फुटेज जारी किया है, उनके दावे के मुताबिक, बाब अल-मंदेब के पास एक गांव के लोकल मार्केट पर सऊदी एयरस्ट्राइक होती दिख रही है. हूतियों का बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के अहम तटीय इलाकों पर कंट्रोल है. जारी किए गए CCTV फुटेज में एक मिसाइल को लोगों से भरे लोकल मार्केट पर गिरते हुए दिखाया गया है. वीडियो में 21 सितंबर को दोपहर 12:14 बजे का टाइम स्टैम्प है.ये हूतियों के मीडिया ऑफिस ने जारी किया है.  इस घटना में हताहत हुए लोगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. बाब अल-मंदेब, अरब प्रायद्वीप पर यमन और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में जिबूती और इरिट्रिया के बीच पानी का एक संकरा रास्ता है. इधर यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद मांगी है.

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