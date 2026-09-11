सऊदी अरब का यमन में हूती कब्जे वाले मोखा शहर पर हवाई हमला, बाब अल मंदेब में एक द्वीप पर हूती विद्रोहियों ने किया कब्जा
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Published : September 11, 2026 at 10:30 PM IST
शुक्रवार को सऊदी हवाई हमलों ने यमन के उस बंदरगाह शहर मोखा के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिस पर हाल ही में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने कब्ज़ा किया था. यह हमला हूतियों के रेड सी के किनारे बसे मोखा शहर में घुसने के एक दिन बाद हुआ, जिससे वे रणनीतिक रूप से अहम बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के और करीब पहुंच गए हैं. फिलहाल किसी नुकसान या मौत की खबर नहीं है. हूतियों की इस बढ़त से होर्मुज जलडमरूमध्य के एक अहम वैकल्पिक रास्ते पर होने वाले कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा और बढ़ गया है.वहीं यमन के बाब अल मंदेब में एक द्वीप पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया है.
शुक्रवार को सऊदी हवाई हमलों ने यमन के उस बंदरगाह शहर मोखा के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिस पर हाल ही में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने कब्ज़ा किया था. यह हमला हूतियों के रेड सी के किनारे बसे मोखा शहर में घुसने के एक दिन बाद हुआ, जिससे वे रणनीतिक रूप से अहम बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के और करीब पहुंच गए हैं. फिलहाल किसी नुकसान या मौत की खबर नहीं है. हूतियों की इस बढ़त से होर्मुज जलडमरूमध्य के एक अहम वैकल्पिक रास्ते पर होने वाले कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा और बढ़ गया है.वहीं यमन के बाब अल मंदेब में एक द्वीप पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया है.