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सऊदी अरब ने फ्लाईदुबई के को-पायलट को UAE को सौंपा, जांच तेज

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फ्लाईदुबई के को-पायलट को UAE को सौंपा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 1:29 PM IST

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सऊदी अरब ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के ओमानी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है. ओमानी को-पायलट ने उड़ान के समय कॉकपिट में उस समय मौजूद भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला कर दिया था. उसका प्लान विमान को क्रैश कराने का था. फ्लाई दुबई की ये फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी. उसी समय यह वारदात हुई. भारतीय पायलट स्मित मच्छर और कुछ यात्रियों की बहादूरी की बदौलत किसी तरह विमान को सऊदी अरब के शहर तबूक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. ओमानी को-पायलट को उस समय सौंपा गया, जब जांचकर्ता प्लेन में हुए हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.  

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर की "असाधारण बहादुरी" की तारीफ की. उन्होंने कहा कि घायल कैप्टन ने चाकू लगने के बाद भी मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों और क्रू की मदद से हमलावर को काबू में किया. इस तरह उन्होंने "हवा में होने वाली भयानक त्रासदी" को रोक लिया. नेतन्याहू ने कहा किउन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजराइली नागरिक और दूसरे देशों के लोग शामिल थे.

सऊदी अरब ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के ओमानी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है. ओमानी को-पायलट ने उड़ान के समय कॉकपिट में उस समय मौजूद भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला कर दिया था. उसका प्लान विमान को क्रैश कराने का था. फ्लाई दुबई की ये फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी. उसी समय यह वारदात हुई. भारतीय पायलट स्मित मच्छर और कुछ यात्रियों की बहादूरी की बदौलत किसी तरह विमान को सऊदी अरब के शहर तबूक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. ओमानी को-पायलट को उस समय सौंपा गया, जब जांचकर्ता प्लेन में हुए हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.  

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर की "असाधारण बहादुरी" की तारीफ की. उन्होंने कहा कि घायल कैप्टन ने चाकू लगने के बाद भी मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों और क्रू की मदद से हमलावर को काबू में किया. इस तरह उन्होंने "हवा में होने वाली भयानक त्रासदी" को रोक लिया. नेतन्याहू ने कहा किउन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजराइली नागरिक और दूसरे देशों के लोग शामिल थे.

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