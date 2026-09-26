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सऊदी अरब को मिला पाकिस्तान और तुर्किये का साथ, हूतियों के हमले से बचाने में करेंगे सहयोग

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सऊदी को मिला पाकिस्तान और तुर्किये का साथ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 9:24 PM IST

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हूतियों के हमलों का सामना कर रहे सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्किये का साथ मिला है. दोनों देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग करने का संकल्प लिया है. तीनों देशों ने पिछले महीने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सामूहिक रक्षा की व्यवस्था की गई है. समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के रक्षा प्रमुखों की रियाद में एक अहम बैठक हुई, जिसमें  सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति और उसके सामने मौजूद खतरों की समीक्षा की गई. बैठक में प्रतिभागियों ने सामूहिक रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के तीनों देशों ने संकल्प लेने की बात कही. पवित्र शहर मक्का के साथ असैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर तीनों ने नाराजगी जताई. उन्होंने सऊदी अरब के सुरक्षा  बलों की सतर्कता और पेशेवर रवैये की सराहना की. बैठक में तीनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने, और सैन्य क्षमताओं के एकीकरण को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई.

ये बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात के एक दिन बाद हुई. उस बैठक में उन्होंने सऊदी अरब के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की थी. पाकिस्तान ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को इस त्रिपक्षीय गठबंधन का पहला महासचिव नियुक्त किया था.

हूतियों के हमलों का सामना कर रहे सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्किये का साथ मिला है. दोनों देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग करने का संकल्प लिया है. तीनों देशों ने पिछले महीने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सामूहिक रक्षा की व्यवस्था की गई है. समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के रक्षा प्रमुखों की रियाद में एक अहम बैठक हुई, जिसमें  सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति और उसके सामने मौजूद खतरों की समीक्षा की गई. बैठक में प्रतिभागियों ने सामूहिक रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के तीनों देशों ने संकल्प लेने की बात कही. पवित्र शहर मक्का के साथ असैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर तीनों ने नाराजगी जताई. उन्होंने सऊदी अरब के सुरक्षा  बलों की सतर्कता और पेशेवर रवैये की सराहना की. बैठक में तीनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने, और सैन्य क्षमताओं के एकीकरण को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई.

ये बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात के एक दिन बाद हुई. उस बैठक में उन्होंने सऊदी अरब के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की थी. पाकिस्तान ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को इस त्रिपक्षीय गठबंधन का पहला महासचिव नियुक्त किया था.

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