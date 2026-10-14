सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव तेज: अरामको प्लांट पर हमला, रियाद में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 घायल

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष ने खतरनाक रूप ले लिया है। पूर्वी प्रांत में सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी 'अरामको' की एक प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद वहां आग लग गई। वहीं, रियाद के रिहायशी इलाकों में रोकी गई दो हूती मिसाइलों का मलबा गिरने से चार लोग घायल हो गए और 15 घरों को नुकसान पहुंचा है। बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं या विमानों को डायवर्ट किया है। इसके जवाब में, सऊदी नीत गठबंधन ने यमन की राजधानी सना में हूती ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है।