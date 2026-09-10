सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की सख्ती, पूर्वी दिल्ली में दूसरे दिन भी कार्रवाई

नई दिल्ली: सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. पूर्वी दिल्ली जोन में लगातार दूसरे दिन निगम की ओर से कई इलाकों में कार्रवाई की गई. गुरुवार को कृष्णा नगर, जगतपुरी, लक्ष्मी नगर, मधु विहार, पटपड़गंज और न्यू अशोक नगर में अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया गया. पूर्वी दिल्ली जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह केंतुरा ने बताया कि निगम की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में चिन्हित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की. कृष्णा नगर में डेंजर घोषित इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की गई. निगम ने इस इमारत को असुरक्षित माना था और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे हटाने का अभियान शुरू किया गया. वहीं जगतपुरी, लक्ष्मी नगर और पटपड़गंज में अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन कार्रवाई की गई. इन इलाकों में नियमों के विपरीत बनाए गए हिस्सों को निगम की टीमों ने तोड़ा. इसके अलावा मधु विहार में पांच दुकानों को सील किया गया. निगम की कार्रवाई का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाना है.