दिल्ली बिल्डिंग हादसा: 'रात को सोते समय भी डर लगता है', छात्रों ने बताया पीजी का सच
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Published : September 7, 2026 at 11:12 PM IST
दिल्ली के सत्य निकेतन में निजी पीजी भवन ढहने की घटना ने राजधानी में रह रहे विश्वविद्यालयी छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे के बाद सामने आई छात्रों की आपबीती में सिर्फ घटना का दर्द नहीं, बल्कि निजी पीजी में रहने की मजबूरी, महंगे किराए और भवनों की खराब स्थिति की चिंता भी दिखाई देती है. छत्रों का कहना है कि हादसे के बाद अब अपने-अपने भवनों में लौटकर रहना भी डरावना लग रहा है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
दिल्ली के सत्य निकेतन में निजी पीजी भवन ढहने की घटना ने राजधानी में रह रहे विश्वविद्यालयी छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे के बाद सामने आई छात्रों की आपबीती में सिर्फ घटना का दर्द नहीं, बल्कि निजी पीजी में रहने की मजबूरी, महंगे किराए और भवनों की खराब स्थिति की चिंता भी दिखाई देती है. छत्रों का कहना है कि हादसे के बाद अब अपने-अपने भवनों में लौटकर रहना भी डरावना लग रहा है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.