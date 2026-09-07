सत्य निकेतन इमारत हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश; घटना का CCTV आया सामने

पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद मौके पर अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है. इस बीच एक और शव बरामद किया गया है और इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा कि कैसे पल भर में कैसे इमारत धराशायी हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, कैट एंबुलेंस और कई रेस्क्यू एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव अभियान की जानकारी ली. शुरुआती तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही, इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.