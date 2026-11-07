ETV Bharat / Videos

सतना में रेग्जीन की शॉप में भीषण आग, 85 लाख का माल खाक, आग बुझाने के प्रयास जारी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने के प्रयास जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरमाई रोड पर रेग्जीन की शॉप में अचानक भीषण आग लग गई. शॉप तीसरे माले पर बनी थी, जो फ्लोर से होते हुए भूतल तक पहुंच चुकी थी. धुएं के गुबार और आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का रेस्क्यू शुरू किया गया. अब तक 25 दमकलों की मदद से पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन आग काबू नहीं हुई है. आगजनी में 85 लाख कीमत के माल के नुकसान होने की आशंका जताई है. मौके पर सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया, नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार, नगर निगम कमिश्नर नागार्जुन गौड़ा सहित कई कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद हैं. आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. यह रेग्जीन की दुकान मुकेश खेलवानी की है. दुकानदार में फायर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. निगम कमिश्नर नागार्जुन बी गौड़ा ने कहा, ''आगजनी की घटना हुई है. अभी आग बुझाने का प्रयास जारी हैं. घटना के सभी पहलू की जांच की जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की.''

सतना: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरमाई रोड पर रेग्जीन की शॉप में अचानक भीषण आग लग गई. शॉप तीसरे माले पर बनी थी, जो फ्लोर से होते हुए भूतल तक पहुंच चुकी थी. धुएं के गुबार और आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का रेस्क्यू शुरू किया गया. अब तक 25 दमकलों की मदद से पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन आग काबू नहीं हुई है. आगजनी में 85 लाख कीमत के माल के नुकसान होने की आशंका जताई है. मौके पर सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया, नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार, नगर निगम कमिश्नर नागार्जुन गौड़ा सहित कई कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद हैं. आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. यह रेग्जीन की दुकान मुकेश खेलवानी की है. दुकानदार में फायर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. निगम कमिश्नर नागार्जुन बी गौड़ा ने कहा, ''आगजनी की घटना हुई है. अभी आग बुझाने का प्रयास जारी हैं. घटना के सभी पहलू की जांच की जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की.''

For All Latest Updates

TAGGED:

SATNA REGZINE SHOP FIRE
FIRE BRIGADE CONTROL FIRE SATNA
सतना में रेग्जीन की शॉप में आग
MADHYA PRADESH NEWS
SATNA FIRE NEWS

संबंधित ख़बरें

Etv Bharat

उमरिया में आधी रात को उरदना गांव में भालुओं की दस्तक, ग्रामीणों में दहशत

November 4, 2026 at 10:23 PM IST
MOHAN YADAV TONGUE SLIPPED

लोकतंत्र बचाओ रैली में फिसली मोहन यादव की जुबान, बीच मंच से लगाए जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारे

November 4, 2026 at 8:41 PM IST
Indore My Mohalla No Halla campaign

'अब कभी नहीं करेंगे गुंडागर्दी', इंदौर पुलिस के मेरा मोहल्ला नो हल्ला अभियान से कांपे क्रिमिनल

November 1, 2026 at 4:03 PM IST
BIPLAB KUMAR DEB WORSHIP MAHAKAL

मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लव देब पहुंचे उज्जैन, पत्नी संग बाबा महाकाल के चरणों में झुकाया शीश

October 30, 2026 at 12:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.