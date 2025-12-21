सतना जिला अस्पताल के स्टाफ ने खिलाई थी चूहे को मंगोड़ी! वार्ड इंचार्ज को नोटिस जारी - SATNA HOSPITAL RATS FOUND CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 2:14 PM IST
सतना: जिला चिकित्सालय में नवजात गहन चिकित्सा इकाई में चूहे घूमने के मामले में सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने वार्ड इंचार्ज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि, चूहों को वार्ड के अंदर मौजूद डॉक्टर एवं स्टाफ ने मुगौड़ी खिलाई थी. उसके बाद उन्होंने खुद अपने फोन में वीडियो बनाया था. यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 15 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है. वीडियो में एक चूहा मंगोड़ी खाते हुए उछल कूद करते नजर आ रहा है. मामले में सरदार वल्लभभाई पटेल जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह का कहना है कि, ''हमारे अस्पताल के शिशु वार्ड में चूहों का वीडियो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था. जिसका हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, जिसमें वार्ड के अंदर मौजूद डॉक्टर एवं स्टाफ का ही दोष नजर आया है. अस्पताल के स्टॉफ ने मंगोड़ी खाई और उसे वहीं फेका है. हम पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे. अभी हमने वार्ड की इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर पूजा कुशवाहा को नोटिस जारी किया है. बाकी सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस के बाद शिशु वार्ड के पूरे स्टाफ को नोटिस दूंगा और कार्रवाई करूंगा.
सतना: जिला चिकित्सालय में नवजात गहन चिकित्सा इकाई में चूहे घूमने के मामले में सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने वार्ड इंचार्ज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि, चूहों को वार्ड के अंदर मौजूद डॉक्टर एवं स्टाफ ने मुगौड़ी खिलाई थी. उसके बाद उन्होंने खुद अपने फोन में वीडियो बनाया था. यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 15 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है. वीडियो में एक चूहा मंगोड़ी खाते हुए उछल कूद करते नजर आ रहा है. मामले में सरदार वल्लभभाई पटेल जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह का कहना है कि, ''हमारे अस्पताल के शिशु वार्ड में चूहों का वीडियो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था. जिसका हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, जिसमें वार्ड के अंदर मौजूद डॉक्टर एवं स्टाफ का ही दोष नजर आया है. अस्पताल के स्टॉफ ने मंगोड़ी खाई और उसे वहीं फेका है. हम पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे. अभी हमने वार्ड की इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर पूजा कुशवाहा को नोटिस जारी किया है. बाकी सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस के बाद शिशु वार्ड के पूरे स्टाफ को नोटिस दूंगा और कार्रवाई करूंगा.