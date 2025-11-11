भारत को अब सतर्क रहना पड़ेगा, कब क्या हो जाए पता नहीं: मोरारी बापू - MORARI BAPU ON DELHI BLAST
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 1:29 PM IST
इंदौर: सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर संत मोरारी बापू ने गहरा दु:ख जताया है. सोमवार को इंदौर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक संत मोरारी बापू ने कहा, यह घटना बहुत दुखद है. मोरारी बापू एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं. उन्होंने इंदौर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "इंदौर आकर हमेशा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह भूमि अपने आप में तीर्थ भूमि है. यहां महाकाल, ओंकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की पावन स्मृतियां जुड़ी हैं, जिससे इस क्षेत्र का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है." दिल्ली में ब्लास्ट की घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए मोरारी बापू ने कहा, "यह अत्यंत दुखद है. जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है. भारत को अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता."
