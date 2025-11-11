ETV Bharat / Videos

भारत को अब सतर्क रहना पड़ेगा, कब क्या हो जाए पता नहीं: मोरारी बापू - MORARI BAPU ON DELHI BLAST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर संत मोरारी बापू ने गहरा दु:ख जताया है. सोमवार को इंदौर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक संत मोरारी बापू ने कहा, यह घटना बहुत दुखद है. मोरारी बापू एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं. उन्होंने इंदौर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "इंदौर आकर हमेशा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह भूमि अपने आप में तीर्थ भूमि है. यहां महाकाल, ओंकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की पावन स्मृतियां जुड़ी हैं, जिससे इस क्षेत्र का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है." दिल्ली में ब्लास्ट की घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए मोरारी बापू ने कहा, "यह अत्यंत दुखद है. जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है. भारत को अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता."  

इंदौर: सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर संत मोरारी बापू ने गहरा दु:ख जताया है. सोमवार को इंदौर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक संत मोरारी बापू ने कहा, यह घटना बहुत दुखद है. मोरारी बापू एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं. उन्होंने इंदौर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "इंदौर आकर हमेशा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह भूमि अपने आप में तीर्थ भूमि है. यहां महाकाल, ओंकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की पावन स्मृतियां जुड़ी हैं, जिससे इस क्षेत्र का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है." दिल्ली में ब्लास्ट की घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए मोरारी बापू ने कहा, "यह अत्यंत दुखद है. जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है. भारत को अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता."  

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CAR BLAST
SANT MORARI BAPU INDORE VISIT
MORARI BAPU GRIEF DELHI BLASTS
INDORE NEWS
MORARI BAPU ON DELHI BLAST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

INDORE LAW STUDENTS CRUSHED

बाइक सवार 3 लॉ स्टूडेंट्स को फोर व्हीलर ने रौंदा, 2 की मौत, देखिए हादसे का वीडियो

November 10, 2025 at 8:30 PM IST
VIDISHA RASHTRIYA SEVIKA SAMITI

राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन, सैकड़ों स्वयंसेविकाओं ने कदमताल कर दौड़ाई बुलेट

November 10, 2025 at 3:30 PM IST
RAJGARH BULL ATTACK OLD MAN

नरसिंहगढ़ में सांड ने बुजुर्ग को उठाकर फेंका, अस्पताल में गिन रहे सांसें

November 5, 2025 at 8:27 PM IST
5 TIGERS REACHED VILLAGE

कान्हा टाइगर रिजर्व से सैर पर निकले 5 बाघ, गांव में मारी एंट्री, ग्रामीण इलाकों में अलर्ट

November 4, 2025 at 10:17 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भूपेंद्र सिंह का अपनी ही पार्टी के नेता पर निशाना, बोले- अवसरवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक

मुरैना के युवक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर की आत्महत्या, परिवार ने किस पर लगाए गंभीर आरोप

बांधवगढ़ में बाघ गणना की तैयारी हुई तेज, 180 फील्ड स्टाफ को किया जा रहा ट्रेंड

संजय टाइगर रिजर्व में मिले बाघ के अवशेष, मिट्टी में दबा था मौत का रहस्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.