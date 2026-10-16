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CJI पर टिप्पणी का मामला: संजय राउत और निखिल वागले के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को AG की मंजूरी

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SANJAY RAUT NIKHIL WAGLE CONTEMPT PROCEEDINGS AG CONSENT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2026 at 2:24 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों पर की गई टिप्पणियों के मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। राउत और वागले ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि न्यायाधीश भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और लंदन में उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इन पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में 15 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों पर की गई टिप्पणियों के मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। राउत और वागले ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि न्यायाधीश भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और लंदन में उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इन पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में 15 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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CONTEMPT OF COURT
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