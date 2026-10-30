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संजय राउत का दावा, अप्रैल-मई तक सत्ता से बाहर होगी मोदी सरकार; ईवीएम पर उठाए सवाल

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SANJAY RAUT POLITICAL CLAIM MODI GOVERNMENT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2026 at 7:02 PM IST

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शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा और विवादित राजनीतिक बयान दिया है। राउत ने दावा किया है कि अगले साल अप्रैल-मई तक मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी और अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम में हेरफेर करके चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने चुनौती दी कि यदि देश में चुनाव केवल बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो बीजेपी अगले 100 साल तक सत्ता में वापस नहीं आ सकती। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए सरकार को बैठकों और चाय-चर्चा के बजाय विधायकों की खरीद-फरोख्त पर खर्च होने वाले पैसों से किसानों की सीधी मदद करनी चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा और विवादित राजनीतिक बयान दिया है। राउत ने दावा किया है कि अगले साल अप्रैल-मई तक मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी और अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम में हेरफेर करके चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने चुनौती दी कि यदि देश में चुनाव केवल बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो बीजेपी अगले 100 साल तक सत्ता में वापस नहीं आ सकती। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए सरकार को बैठकों और चाय-चर्चा के बजाय विधायकों की खरीद-फरोख्त पर खर्च होने वाले पैसों से किसानों की सीधी मदद करनी चाहिए।

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