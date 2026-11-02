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संजय राउत का अमित शाह पर तीखा हमला, बांग्लादेशी घुसपैठ और चीन के मुद्दों को लेकर इस्तीफे की मांग

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SANJAY RAUT DEMANDS AMIT SHAH RESIGNATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2026 at 7:52 PM IST

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शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राउत ने दावा किया कि देश में 3.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों पर सवाल किए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 'INDIA' गठबंधन की रैली का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राउत ने दावा किया कि देश में 3.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों पर सवाल किए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 'INDIA' गठबंधन की रैली का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की।

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संजय राउत का शाह पर तीखा हमला

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