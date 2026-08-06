बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेन-Z एंटी नेशनल नहीं', ईमानदार पीढ़िया हैं - BHAGWAT ON GEN Z PROTEST
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Published : August 6, 2026 at 9:27 PM IST
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेन-Z और जेनरेशन अल्फा ईमानदार पीढ़ियां हैं. भगवत ने यह भी कहा कि जब हम उनकी पीढ़ी थे, तब हम लोग बड़ों की बात सीधे-सीधे सुन लेते थे. कोई बहसबाजी नहीं होती थी. उन्होंने कहा, “जब हम पीढ़ी की उम्र के थे, तब हम कभी सवाल-जवाब नहीं करते थे. अब पीढ़ी को तार्किक जवाब चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि जेन-Z और अल्फा “ईमानदार पीढ़ियां” हैं. उन्होंने कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर 'जेन-Z' किसी आंदोलन में शामिल होती है, तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं. वे हमारे अपने लोग हैं. वे हमारी अगली पीढ़ी हैं. बातचीत के लिए अपनापन और आपसी सम्मान की जरूरत होती है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेन-Z और जेनरेशन अल्फा ईमानदार पीढ़ियां हैं. भगवत ने यह भी कहा कि जब हम उनकी पीढ़ी थे, तब हम लोग बड़ों की बात सीधे-सीधे सुन लेते थे. कोई बहसबाजी नहीं होती थी. उन्होंने कहा, “जब हम पीढ़ी की उम्र के थे, तब हम कभी सवाल-जवाब नहीं करते थे. अब पीढ़ी को तार्किक जवाब चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि जेन-Z और अल्फा “ईमानदार पीढ़ियां” हैं. उन्होंने कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर 'जेन-Z' किसी आंदोलन में शामिल होती है, तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं. वे हमारे अपने लोग हैं. वे हमारी अगली पीढ़ी हैं. बातचीत के लिए अपनापन और आपसी सम्मान की जरूरत होती है.