राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेन-Z और जेनरेशन अल्फा ईमानदार पीढ़ियां हैं. भगवत ने यह भी कहा कि जब हम उनकी पीढ़ी थे, तब हम लोग बड़ों की बात सीधे-सीधे सुन लेते थे. कोई बहसबाजी नहीं होती थी. उन्होंने कहा, “जब हम पीढ़ी की उम्र के थे, तब हम कभी सवाल-जवाब नहीं करते थे. अब पीढ़ी को तार्किक जवाब चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि जेन-Z और अल्फा “ईमानदार पीढ़ियां” हैं. उन्होंने कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर 'जेन-Z' किसी आंदोलन में शामिल होती है, तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं. वे हमारे अपने लोग हैं. वे हमारी अगली पीढ़ी हैं. बातचीत के लिए अपनापन और आपसी सम्मान की जरूरत होती है.