संदीप पाठक के लिए बीजेपी में शामिल होना मुश्किलें लेकर आया है. पंजाब में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें गैर-जमानती धाराएं भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है और उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है. पाठक को पहले अरविन्द केजरीवाल का करीबी और पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन समय के साथ उनकी भूमिका कम होती गई. हाल ही में कई नेताओं के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने से सियासी माहौल गरमा गया है. इसी बीच राजिंदर गुप्ता की कंपनी पर कार्रवाई ने विवाद को और बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.