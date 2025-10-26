मध्यप्रदेश के उज्जैन को साफ रखने का एक युवक ने बीड़ा उठाया है. सम्राट ग्रीन के नाम से मशहूर यह युवक हर रोज सुबह 3 घण्टे तक पीली ड्रेस, मास्क लगाकर अपनी ई-बाइक से घर से निकलता है. रास्ते में उसे जहां भी गंदगी दिखाई देती है वह उसे साफ करता है. सम्राट ग्रीन को ये काम करते हुए 3 साल होने वाले हैं. हालांकि, आज तक उसकी ओरिजनल पहचान कोई नहीं जान पाया है. शहर के विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा यह युवक अपना ओरिजिनल नाम, उम्र, पता नहीं बताना चाहते हैं. इस वजह से इसने अपना नाम ग्रीन सम्राट रख लिया है. सम्राट ग्रीन ने बताया कि उसकी सुबह 5 बजे हो जाती है और 6 बजे तक वह अपनी ई-बाइक से शहर में कचरा इकट्ठा करने निकल जाते हैं.

सम्राट ग्रीन का पहनावा देख हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये शख्स कौन है. वे ट्रैक सूट, चेहरे पर मास्क, हाथ में ग्रीन ग्लव्स और पैरों में ग्रीन बूट्स पहनते हैं. सम्राट ग्रीन ने बताया कि उनके मास्क की खासियत है कि इससे बदबू न आए और कांटेदार वृक्षों से उनको कोई नुकसान न पहुंचे. ये मास्क एक ऑक्सिजन मास्क की तरह है, जिसमें 2 पाइप भी लगे हैं. ये संदेश देते हैं अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए, उसका ध्यान नहीं रखा तो ये मास्क सबको पहनना पड़ेगा.