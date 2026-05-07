पटना: बिहार की 21 दिन पुरानी सम्राट सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है. राज्यपाल सैयद अता हसनैन 30 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं. बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 12, एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्री आज के कैबिनेट विस्तार में मंत्री बन रहे हैं. पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद हैं. आपको याद दिलाएं कि 15 अप्रैल को नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी.