संबलपुर के किसान ने ऑर्गेनिक थाई और जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद से सालाना 50 लाख रुपये कमाए - SAMBALPUR FARMER SUCCESS STORY

अमरूद से सालाना 50 लाख रुपये कमाए (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 9:04 PM IST

ओडिशा के संबलपुर के मानेस्वर के बदुआपाली गांव में 56 साल के बीर किशोर बिस्वाल के बगीचे में थाई पिंक, थाई-7, थाई सुपर किरण और प्रीमियम जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद के पेड़ों की लाइनें लगी हुई हैं. उनके 2021 के एक्सपेरिमेंट ने फल देना शुरू कर दिया है. आज यह एक फलता-फूलता ऑर्गेनिक बिज़नेस बन गया है. जिससे सालाना लगभग 50 लाख रुपये की कमाई हो रही है. दो एकड़ में फैले बिस्वाल के बगीचे में लगभग 2,000 अमरूद के पेड़ हैं. जिनमें देसी VNR किस्मों के साथ-साथ बाहर से मंगाए गए थाई और जापानी नस्ल के पौधे भी शामिल हैं. थाई वैरायटी के पौधे जहां उन्हें 250 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिलते हैं. वहीं जापानी ब्लैक डायमंड के पौधे 4,500 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिलते हैं. 14 लाख रुपये के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बावजूद, रिटर्न बहुत अच्छा रहा है. किशोर पहले अपने खेत में टमाटर उगाते थे लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली. जिसके बाद मन बदला, अमरुद के बगीचे लगाए. जिसके लिए इन्होंने यू ट्यूब वीडियो का सहारा लिया. बागवानी के लिए एडवांस्ड टेक्नीक सीखीं. उनका ये काम चल पड़ा. आज वो अपने बगीचे से कई परिवारों की रोजी रोटी चला रहा हैं. गुड़, बेसन, दही, पेड़ों के नीचे से इकट्ठा की गई मिट्टी और गाय के गोबर का इस्तेमाल करके बायो-कम्पोस्ट और ऑर्गेनिक खाद तैयार करते है. इसी खाद का प्रयोग वो अपने बगीचे में करते हैं. तो एक पारंपरिक टमाटर उगाने वाले से लेकर ऑर्गेनिक एग्जॉटिक फल उगाने तक. किशोर बिस्वाल की कड़ी मेहनत और फसल ने साबित कर दिया है कि डायवर्सिफिकेशन और साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, किसी भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

SAMBALPUR FARMER SUCCESS STORY
EXOTIC FRUIT CULTIVATION INDIA
ORGANIC MANURE FARMING
ORGANIC GUAVA FARMING ODISHA
SAMBALPUR FARMER SUCCESS STORY

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

