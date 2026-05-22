जबलपुर जिला कोर्ट में समर्थ का सरेंडर, ट्विशा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम - TWISHA SHARMA DEATH CASE
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Published : May 22, 2026 at 9:10 PM IST
हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे. यह पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी पति समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. जबलपुर जिला अदालत में समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है. जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस भोपाल लेकर गई. ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह जो इतने दिनों से फरार चल रहे थे, वह शुक्रवार शाम को जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचे. जहां समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है. इस दौरान समर्थ सिंह काला चश्मा, सिर पर टोपी और गले में गमछा डाले नजर आए. समर्थ मीडिया से बचते नजर आ रहे थे. वहीं मीडिया लगातार समर्थ से सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी. इस बीच समर्थ अपने वकील के कानों में कुछ कहते भी नजर आए.
हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे. यह पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी पति समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. जबलपुर जिला अदालत में समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है. जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस भोपाल लेकर गई. ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह जो इतने दिनों से फरार चल रहे थे, वह शुक्रवार शाम को जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचे. जहां समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है. इस दौरान समर्थ सिंह काला चश्मा, सिर पर टोपी और गले में गमछा डाले नजर आए. समर्थ मीडिया से बचते नजर आ रहे थे. वहीं मीडिया लगातार समर्थ से सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी. इस बीच समर्थ अपने वकील के कानों में कुछ कहते भी नजर आए.