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आरएसएस वालों को राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया: सांसद इकरा हसन - BJP RSS

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ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से इकरा हसन से बातचीत की. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 7:00 PM IST

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नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली समेत देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठे और राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगा. बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक वर्ग ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी बताया. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि जो लोग खुद देश-विरोधी हैं उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने वर्षों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लगाया, इसलिए किसी को भी ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अगर देश के सभी युवा (Gen Z) राष्ट्र विरोधी हैं तो आरएसएस वालों को किसने राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दिया है. दिल्ली में ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से इकरा हसन से बातचीत की.

नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली समेत देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठे और राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगा. बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक वर्ग ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी बताया. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि जो लोग खुद देश-विरोधी हैं उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने वर्षों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लगाया, इसलिए किसी को भी ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अगर देश के सभी युवा (Gen Z) राष्ट्र विरोधी हैं तो आरएसएस वालों को किसने राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दिया है. दिल्ली में ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से इकरा हसन से बातचीत की.

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