बिहार में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार बनेगी, चुनाव प्रचार करने आए सांसद अवधेश प्रसाद का दावा - BIHAR ELECTION 2025

Published : November 4, 2025 at 4:35 PM IST

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरशोर से प्रचार अभियान में लगी हुई हैं. विपक्षी महागठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता भी लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. रामनगरी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे. वह शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान में शामिल हुए. सपा सांसद ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि जो जमीनी स्तर पर फीडबैक मिल रहा है उससे पता चलता है कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार के कुशासन से पूरी तरह ऊब चुकी है और राज्य में बदलाव की ब्यार चल पड़ी है. उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा और यह बयार में उत्तर प्रदेश में आंधी में बदल जाएगी.

