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कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि - कारगिल वार मेमोरियल

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वीर शहीदों को नमन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 6:24 PM IST

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पूरा देश आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. ये दिन उस दिन की याद दिलाता है, जब 1999 में भारत के वीर सैनिकों ने हिम्मत और मजबूत इरादे से कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों को फिर से हासिल किया था. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने वीर शहीदों को नमन किया. सोशल मीडिया X पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं. देश सदैव उनका ऋणी रहेगा. पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि उन वीरों का संकल्प हर चुनौती से बड़ा था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल के रणबांकुरों का साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास के कारगिल वार मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित की. इस मौके पर वहां शौर्य विजय यात्रा निकाली गई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद में शामिल हैं उन्हें ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि उनका अंजाम क्या होगा. 

पूरा देश आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. ये दिन उस दिन की याद दिलाता है, जब 1999 में भारत के वीर सैनिकों ने हिम्मत और मजबूत इरादे से कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों को फिर से हासिल किया था. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने वीर शहीदों को नमन किया. सोशल मीडिया X पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं. देश सदैव उनका ऋणी रहेगा. पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि उन वीरों का संकल्प हर चुनौती से बड़ा था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल के रणबांकुरों का साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास के कारगिल वार मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित की. इस मौके पर वहां शौर्य विजय यात्रा निकाली गई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद में शामिल हैं उन्हें ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि उनका अंजाम क्या होगा. 

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