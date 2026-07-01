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‘काला हिरण’ फिल्म विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, निर्माता बोले- अभी सेंसर बोर्ड को नहीं भेजी फिल्म - BLACKBUCK CASE

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Salman Khan Kaala Hiran movie case (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST

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फिल्म ‘काला हिरण-द बैटल फॉर लीगेसी’ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. फिल्म निर्माता की ओर से अदालत को बताया गया कि फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) के पास प्रमाणन के लिए नहीं भेजा गया है. इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है. इससे पहले सलमान खान ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फिल्म उनकी अनुमति के बिना उनके जीवन और 1998 के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों और छवि पर असर पड़ सकता है. याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म के प्रचार में उनके नाम और हमशक्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है. निर्माता ने इन आरोपों का जवाब दाखिल किया है और मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.

फिल्म ‘काला हिरण-द बैटल फॉर लीगेसी’ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. फिल्म निर्माता की ओर से अदालत को बताया गया कि फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) के पास प्रमाणन के लिए नहीं भेजा गया है. इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है. इससे पहले सलमान खान ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फिल्म उनकी अनुमति के बिना उनके जीवन और 1998 के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों और छवि पर असर पड़ सकता है. याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म के प्रचार में उनके नाम और हमशक्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है. निर्माता ने इन आरोपों का जवाब दाखिल किया है और मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.

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