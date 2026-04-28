दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग तस्कर सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल से भारत डिपोर्ट किया गया है. उसे 25 अप्रैल को एक विशेष ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 28 अप्रैल को दिल्ली लाया गया. डोला पर ड्रग तस्करी के कई गंभीर आरोप हैं और वह NDPS एक्ट के तहत वॉन्टेड था. जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और जल्द ही उसे मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा. बताया जा रहा है कि वह भारत में ड्रग नेटवर्क फैलाने में अहम भूमिका निभाता था. इससे जुड़े मामलों में पहले ही भारी मात्रा में मेफेड्रोन जब्त किया जा चुका है. अब उससे पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है.