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सालबोनी जमीन विवाद: बंगाल CID ने अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को किया गिरफ्तार

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PA सुमित रॉय गिरफ्तार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 5:54 PM IST

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पश्चिम बंगाल पुलिस की CID ने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सुप्रीमकोर्ट ने सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. सुमित रॉय पर आरोप है कि उन्होंने सालबोनी में सरकारी जमीन बेचने के बाद अपने बैंक खाते में भारी मात्रा में धन जमा किया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि रॉय जमीन घोटाले के एक मामले में जांच अधिकारियों के सवालों से बच रहे हैं.

पिछले महीने 8 अगस्त को सुमित रॉय सालबोनी जमीन धोखाधड़ी के मामले में CID के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे. उस दौरान जांच अधिकारी उनसे पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था. सुमित रॉय के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज किए गए. नए केस में गिरफ्तारी के डर से उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

पश्चिम बंगाल पुलिस की CID ने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सुप्रीमकोर्ट ने सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. सुमित रॉय पर आरोप है कि उन्होंने सालबोनी में सरकारी जमीन बेचने के बाद अपने बैंक खाते में भारी मात्रा में धन जमा किया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि रॉय जमीन घोटाले के एक मामले में जांच अधिकारियों के सवालों से बच रहे हैं.

पिछले महीने 8 अगस्त को सुमित रॉय सालबोनी जमीन धोखाधड़ी के मामले में CID के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे. उस दौरान जांच अधिकारी उनसे पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था. सुमित रॉय के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज किए गए. नए केस में गिरफ्तारी के डर से उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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WEST BENGAL CID
PA SUMIT ROY ARRESTED

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