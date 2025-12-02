ETV Bharat / Videos

अयोध्या में मंदिर शैली में पुलिस बूथ, संतो ने की तारीफ

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025

उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के आध्यात्मिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए अयोध्या प्रशासन ने मंदिरों के आकार के नए डिज़ाइन वाले पुलिस बूथ शुरू किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन बूथों का मकसद अयोध्या के धार्मिक माहौल के साथ घुलना-मिलना है और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आराम देना है. हर बूथ में एयर कंडीशनर लगा है ताकि अधिकारियों को खराब मौसम से निपटने में मदद मिल सके.

अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग जैन ने कहा कि बूथ शहर के बाहरी हिस्से से मेल खाते हुए बनाए गए हैं. स्थानीय संतों ने इस पहल का स्वागत किया है, और कहा है कि ये बूथ राम मंदिर की नकल किए बिना शहर की खूबसूरती को पूरा करते हैं.

अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि तीन से चार बूथ पहले ही बनाए जा चुके हैं, और अयोध्या की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शहर भर में महत्वपूर्ण जगहों पर और इस तरह के पुलिस बूथ बनाए जाएंगे।

TEMPLE STYLE POLICE BOOTH
POLICE BOOTH IN AYODHYA
मंदिर शैली में पुलिस बूथ
AYODHYA
TEMPLE STYLE POLICE BOOTH

