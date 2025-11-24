ETV Bharat / Videos

आईटी जॉब छोड़कर साईं गोपी ने अपनाया परंपरागत पेशा, शांति और बेहतर स्वास्थ्य के साथ दोगुनी हुई कमाई - FROM IT JOB TO POTTERY MAKING

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 10:55 PM IST

1 Min Read
आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा के साई गोपी ने आईटी जॉब छोड़कर अपना परंपरागत पेशा अपनाया. वो चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं. आईटी जॉब के प्रेशर के चलते उन्होंने वो करियर छोड़ा और फैमिली क्राफ्ट को जीवित रखने  ने अपना परंपरागत पेशा अपनाया. इस पेशे में उनकी आमदनी दुगुनी हो गई है. साई गोपी के मुताबिक, सॉफ्टवेयर में वो पचास हजार रुपये कमाते थे, लेकिन अब वो एक लाख रुपये कमा रहे हैं. हालांकि साई गोपी को पैसे से ज्यादा... यहां शांति, बेहतर सेहत और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसी चीजें मिलीं. पॉटरी का काम इन्हें एक्टिव रखता है और परिवार वाले भी सुकून से रहते हैं. साई गोपी की कहानी बताती है कि सफलता सिर्फ ऊंची-ऊंची इमारतों और कॉर्पोरेट दफ्तरों में ही कैद होकर नहीं रहती है.. कभी कभी वह लोगों के जुनून और हिम्मत के पीछे भी रहती है.

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

