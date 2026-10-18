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साहिल मौत मामला: IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, माता-पिता और स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया

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साहिल मौत मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 10:52 PM IST

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आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे को इंसाफ दिलाने के लिए रविवार को स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साहिल के माता-पिता और अन्य छात्रों को हिरासत में ले लिया. IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर के छात्र वाकोडे की 18 सितंबर को मौत हो गई था. अधिकारियों के मुताबिक, मिड-टर्म एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने घातक कदम उठा लिया. इस घटना के एक महीने होने पर रविवार को, IIT बॉम्बे के छात्रों और अन्य अंबेडकरवादी समूहों ने कैंपस के बाहर जमा होकर साहिल के लिए इंसाफ की मांग की. उन्होंने इसे 'इंस्टीट्यूशनल मर्डर' करार दिया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों के सामने स्वतंत्र जांच, छात्रों की शिकायत दूर करने की प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सुधार, और स्टूडेंट सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाने जैसी कई मांगें रखीं. बाद में प्रदर्शन में साहिल के माता-पिता और स्थानीय कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख भी शामिल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने वाकोडे के माता-पिता समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे को इंसाफ दिलाने के लिए रविवार को स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साहिल के माता-पिता और अन्य छात्रों को हिरासत में ले लिया. IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर के छात्र वाकोडे की 18 सितंबर को मौत हो गई था. अधिकारियों के मुताबिक, मिड-टर्म एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने घातक कदम उठा लिया. इस घटना के एक महीने होने पर रविवार को, IIT बॉम्बे के छात्रों और अन्य अंबेडकरवादी समूहों ने कैंपस के बाहर जमा होकर साहिल के लिए इंसाफ की मांग की. उन्होंने इसे 'इंस्टीट्यूशनल मर्डर' करार दिया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों के सामने स्वतंत्र जांच, छात्रों की शिकायत दूर करने की प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सुधार, और स्टूडेंट सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाने जैसी कई मांगें रखीं. बाद में प्रदर्शन में साहिल के माता-पिता और स्थानीय कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख भी शामिल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने वाकोडे के माता-पिता समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

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