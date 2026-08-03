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सहरसा में पैसेंजर ट्रेन के इंजन और बोगी में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री; कई ट्रेनों का रूट बाधित! - SAHARSA TRAIN FIRE

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SAHARSA TRAIN FIRE INCIDENT TODAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 5:54 PM IST

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बिहार के सहरसा से एक खौफनाक खबर सामने आई है. सोमवार तड़के सिमरी-बख्तियारपुर स्टेशन पर खड़ी समस्तीपुर-सहरसा मेमू (MEMU) पैसेंजर ट्रेन के इंजन और एक बोगी में भयंकर आग लग गई. गनीमत यह रही कि आग की लपटें तेज होने से पहले ही यात्री ट्रेन से कूदकर भाग निकले, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 3:44 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकने के कुछ देर बाद ही इंजन से धुआं निकलने लगा. जिसने जल्द ही विकराल रूप ले लिया. दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे के कारण सहरसा-मानसी रेलखंड पर 3 घंटे तक जानकी एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा.

बिहार के सहरसा से एक खौफनाक खबर सामने आई है. सोमवार तड़के सिमरी-बख्तियारपुर स्टेशन पर खड़ी समस्तीपुर-सहरसा मेमू (MEMU) पैसेंजर ट्रेन के इंजन और एक बोगी में भयंकर आग लग गई. गनीमत यह रही कि आग की लपटें तेज होने से पहले ही यात्री ट्रेन से कूदकर भाग निकले, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 3:44 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकने के कुछ देर बाद ही इंजन से धुआं निकलने लगा. जिसने जल्द ही विकराल रूप ले लिया. दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे के कारण सहरसा-मानसी रेलखंड पर 3 घंटे तक जानकी एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा.

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