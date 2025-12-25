ETV Bharat / Videos

कैलाश विजयवर्गीय के आने से पहले पार्षद ने ओवरब्रिज पर कर दिया खेला, देखें वीडियो - SAGAR BINA OVERBRIDGE VIDEO

नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक का गजब विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 2:24 PM IST

सागर : बुधवार को बीना नगर पालिका के नानक वार्ड पार्षद ने ऐसा खेला किया कि अब उनके चर्चे हो रहे हैं. पार्षद बीडी रजक ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले के आने के पहले झांसी गेट पर बने ओवरब्रिज पर बड़े-बड़े गड्ढों को चारों ओर चूने की लाइन खिंचवा दी, जिससे बड़े-बड़े गड्ढे दूर से ही नजर आने लगे. इसके बाद पार्षद का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया. नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने कहा, ''झांसी रेलवे गेट पर बने ओवरब्रिज में शुरू से ही गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा था, जिसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया. 

ओवरब्रिज के एक ओर का हिस्सा PWD के अधीन है, जबकि दूसरा हिस्सा रेलवे के अंडर आता है. एमपी गवर्नमेंट ने तो अपनी ओर से सड़क के गड्ढे भर दिए लेकिन रेलवे के हिस्से में आने वाले गड्ढे उनके द्वार नहीं भरे जा रहे.''  पार्षद ने आगे कहा, '' इसके लिए हमने एसडीएम से लेकर रेलवे के अधिकारियों से कई बार शिकायत की है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. इसलिए सोचा कि इन गड्ढों को चूने से हाइलाइट कर दें, जिससे जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला ओवरब्रिज से गुजरे तो कोई हादसा या दुर्घटना न हो और उनका काफिला गड्ढों से सावधान हो जाए.

संपादक की पसंद

