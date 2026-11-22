जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फ से ढके सिंथन दर्रे से होकर गुजरने वाली एक ऐसी सड़क का वादा, जो हर मौसम में खुली रहे, जम्मू-कश्मीर के जंगलों के 'हरे सोने' (कीमती पेड़ों) की कीमत पर पूरा हो रहा है. अनंतनाग जिले में सिंहपोरा-वैलू सुरंग परियोजना के लिए कम से कम 543 बड़े कैल पाइन और फर के पेड़ों को काटा जा रहा है. 3,567 करोड़ रुपये की इस सुरंग परियोजना का मकसद कश्मीर घाटी को चिनाब क्षेत्र से जोड़ना है, जिसके चलते जिले के कई वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के रास्ते को साफ करने और निर्माण कार्य के लिए कुल 1,359 पेड़ों को काटा जाना है। इनमें से 543 पेड़ पूरी तरह विकसित और लकड़ी देने वाले हैं, जबकि बाकी 816 पेड़ या तो ईंधन के काम आने वाले हैं या फिर छोटे पौधे हैं.