'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत भूटान जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों, पानी और ऊर्जा सहयोग पर होगी अहम चर्चा

भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को और मजबूती देने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर 16 और 17 सितंबर को भूटान के अहम दौरे पर जा रहे हैं. अपनी इस हाई-लेवल यात्रा के दौरान वह भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से विशेष मुलाकात करेंगे.

इस दौरे पर भारत और भूटान के बीच ट्रांस-बॉर्डर नदियों के जल प्रबंधन, बाढ़ की भविष्यवाणी और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने और भूटान में चल रहे 'पुनात्सांगछू-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट' (Punatsangchhu-I Hydroelectric Project) को तेजी से पूरा करने पर भी जोर दिया जाएगा.