भारत को रूस का प्रस्ताव: पांचवीं पीढ़ी के सुखोई-57 लड़ाकू विमान के निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने की पेशकश - RUSSIA PROPOSAL TO INDIA
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Published : June 5, 2026 at 7:48 PM IST
रूस ने भारत के साथ मिलकर पांचवीं पीढ़ी के अपने सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई-57 को विकसित करने की पेशकश की है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से इतर अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' को बताया कि रूस भारत के साथ पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करने और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी इन एयरक्राफ्ट का एक बैच खरीदने पर विचार कर रहा है.
सुखोई-57 पांचवीं पीढ़ी का विमान है, जिसे हवा, जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। जब दुश्मन कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल को जाम करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों, तब भी ये विमान कारगर साबित होता है.
रूस ने भारत के साथ मिलकर पांचवीं पीढ़ी के अपने सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई-57 को विकसित करने की पेशकश की है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से इतर अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' को बताया कि रूस भारत के साथ पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करने और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी इन एयरक्राफ्ट का एक बैच खरीदने पर विचार कर रहा है.
सुखोई-57 पांचवीं पीढ़ी का विमान है, जिसे हवा, जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। जब दुश्मन कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल को जाम करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों, तब भी ये विमान कारगर साबित होता है.