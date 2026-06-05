ETV Bharat / Videos

भारत को रूस का प्रस्ताव: पांचवीं पीढ़ी के सुखोई-57 लड़ाकू विमान के निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने की पेशकश - RUSSIA PROPOSAL TO INDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत को रूस का प्रस्ताव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रूस ने भारत के साथ मिलकर पांचवीं पीढ़ी के अपने सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई-57 को विकसित करने की पेशकश की है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से इतर अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' को बताया कि रूस भारत के साथ पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करने और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी इन एयरक्राफ्ट का एक बैच खरीदने पर विचार कर रहा है.

सुखोई-57 पांचवीं पीढ़ी का विमान है, जिसे हवा, जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। जब दुश्मन कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल को जाम करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों, तब भी ये विमान कारगर साबित होता है.

रूस ने भारत के साथ मिलकर पांचवीं पीढ़ी के अपने सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई-57 को विकसित करने की पेशकश की है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से इतर अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' को बताया कि रूस भारत के साथ पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करने और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी इन एयरक्राफ्ट का एक बैच खरीदने पर विचार कर रहा है.

सुखोई-57 पांचवीं पीढ़ी का विमान है, जिसे हवा, जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। जब दुश्मन कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल को जाम करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों, तब भी ये विमान कारगर साबित होता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIFTH GEN SU 57 FIGHTER AIRCRAFT
सुखोई 57 लड़ाकू विमान
भारत को रूस का प्रस्ताव
भारत की सैन्य शक्ति
RUSSIA PROPOSAL TO INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Donald Trump says India took advantage of America

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- भारत ने सालों तक लगाए भारी टैरिफ, लेकिन PM मोदी मेरे अच्छे दोस्त; व्यापार समझौते पर जताया भरोसा

June 5, 2026 at 7:14 PM IST
Storm and rain havoc in 11 states of India

आंधी-बारिश से देशभर में तबाही, 11 राज्यों में पेड़ उखड़े, उड़ानें प्रभावित; केरल में मानसून का असर तेज

June 5, 2026 at 7:00 PM IST
K Annamalai resignation accepted by BJP

BJP से अलग हुए अन्नामलाई, इस्तीफा मंजूर होते ही नई राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान

June 5, 2026 at 5:14 PM IST
Suspected Ebola virus case in Rajasthan

इबोला की आशंका से राजस्थान अलर्ट, युगांडा से आई महिला RUHS अस्पताल में भर्ती

June 5, 2026 at 5:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.