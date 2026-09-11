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रूस की बेटी ने मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध, 5 घंटे तक काशी के पुरोहितों के साथ किया मंत्र जाप

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मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 9:22 PM IST

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी धर्म नगरी काशी से आस्था और भावनाओं की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है. हजारों किलोमीटर दूर रूस के मॉस्को में बैठी एक बेटी नीना ने वीडियो कॉल के जरिए काशी में अपने दिवंगत पिता आंद्रेई और भाई का श्राद्ध कर्म संपन्न किया. नीना खुद काशी नहीं पहुंच सकीं, लेकिन तकनीक के सहारे उन्होंने 5 घंटे तक चले इस अनुष्ठान में वर्चुअली हिस्सा लिया.

पुरोहित संजय उपाध्याय के निर्देशन में काशी में एक आचार्य ने नीना की तरफ से संकल्प लिया और नीना मॉस्को से स्क्रीन के जरिए एक-एक मंत्र दोहराती रहीं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, असमय मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का विधान है.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी धर्म नगरी काशी से आस्था और भावनाओं की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है. हजारों किलोमीटर दूर रूस के मॉस्को में बैठी एक बेटी नीना ने वीडियो कॉल के जरिए काशी में अपने दिवंगत पिता आंद्रेई और भाई का श्राद्ध कर्म संपन्न किया. नीना खुद काशी नहीं पहुंच सकीं, लेकिन तकनीक के सहारे उन्होंने 5 घंटे तक चले इस अनुष्ठान में वर्चुअली हिस्सा लिया.

पुरोहित संजय उपाध्याय के निर्देशन में काशी में एक आचार्य ने नीना की तरफ से संकल्प लिया और नीना मॉस्को से स्क्रीन के जरिए एक-एक मंत्र दोहराती रहीं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, असमय मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का विधान है.

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