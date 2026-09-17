रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को 76वें जन्मदिन पर बधाई दी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी.उन्होंने कहा- "आप सही मायने में अपने देशवासियों से गहरा सम्मान और वैश्विक मंच पर बड़ा रुतबा रखते हैं। भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में आपके व्यक्तिगत योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता." रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "मैं पिछले हफ्ते नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान मुझे और रूसी प्रतिनिधिमंडल को मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और मेहमाननवाज़ी के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी बातचीत निस्संदेह ठोस, स्पष्ट और सार्थक रही। हमेशा की तरह, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और हमारी चर्चाओं ने एक बार फिर आपकी असाधारण राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता को साबित किया." पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. गुरुवार को 76 वर्ष के हो गए.पीएम मोदी को जन्म दिन पर बधाई देने वालों में NDA के नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं.बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महीने तक चलने वाला 'सेवा संकल्प अभियान' भी शुरू किया है.