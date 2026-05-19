रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. राष्ट्रपति के सहायक ने यह जानकारी दी. राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था. बता दें कि, ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते, भारत सितंबर में ग्रुप के सालाना समिट को होस्ट करेगा. क्रेमलिन के अंतरराष्ट्रीय मामले के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से सरकारी TASS न्यूज एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS समिट में हिस्सा लेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का प्लान है.