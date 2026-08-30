पीएम मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन कल करेंगे बातचीत, 15 दिन के अंदर दूसरी बार मुलाकात

पीएम मोदी SCO समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कल बातचीत करेंगे. ये बातचीत इसीलिए भी अहम है क्योंकि दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों समेत मिडिल ईस्ट व यूक्रेन के अलावा कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. 15 दिनों के अंदर दोनों नेता दो बार मिलेंगे. पहली बार एससीओ समिट में और फिर ब्रिक्स समिट में. इस वजह से दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं. दोनों नेता 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में अपनी बातचीत जारी रखेंगे. इस संबंध में रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि देशों के बीच खास रणनीतिक साझेदारी है. दोनों सभी क्षेत्रों में बहुत करीब से सहयोग करते हैं. हाल ही में पुतिन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मॉस्को में मुलाकात की.