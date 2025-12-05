ETV Bharat / Videos

हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की वार्ता, रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, विमान और AI में सहयोग पर जोर

Published : December 5, 2025 at 4:20 PM IST

भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में बाद बातचीत हुई.. जिसमें रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, विमान और AI के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई.. रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पिछले वर्षों में, आपने हमारे संबंधों को विकसित करने के लिए काफी काम किया है. हम सहयोग के लिए अतिरिक्त क्षेत्र खोल रहे हैं, जिनमें उच्च तकनीक वाले विमान, अंतरिक्ष अन्वेषण और एआई शामिल हैं. हम मिलिट्री और तकनीकी क्षेत्र में में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं.  

द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन के बीच शांति पर जोर दिया, वहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात ही.  

द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति पुतिन राजघाट गए.. जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. पुतिन वहां विजिटर्स बुक पर भी हस्ताक्षर किया.  

इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया दिया और 21 तोपों की सलामी दी गई.  

INDO RUSSIAN TALK IN DELHI
MODI PUTIN TALK
हैदराबाद हाउस में बातचीत
पुतिन और पीएम मोदी की वार्ता
MODI PUTIN TALK

ETV Bharat Hindi Team

