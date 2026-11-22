रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की विविधता के कायल हो गए. उन्होंने भारत की सभ्यता और देश की भाषाई विविधता की जमकर तारीफ की. उन्होंने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया. उन्होंने पीएम मोदी से भारत की कुल आबादी और मुख्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछा. इस पर पीएम मोदी ने बताया कि भारत की आबादी करीब डेढ़ अरब है और करीब 60 करोड़ लोग मुख्य भाषा बोलते हैं. इस पर पुतिन ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतनी विविधता के बावजूद भारत के लोग शांति से एक साथ रहते हैं. राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर लगातार बल दिया जा रहा है. इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कोशिश की तारीफ कर चुके है, जिसमें वे यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालने पर बार-बार जोर देते रहे हैं. पुतिन का कहना है कि मोदी के पास ऐसे समाधान के लिए अच्छे सुझाव हैं, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो सकें. उन्होंने ये भी कहा कि निजी स्तर पर अच्छे संबंधों के बावजूद मोदी इस मसले को छोड़ते नहीं हैं.