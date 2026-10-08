रूसी लैब में कर्मचारी की मौत, प्लेग की आशंका, WHO ने मांगी जानकारी

रूस के एक लैब में एक कर्मचारी की मौत के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है. इस मौत पर WHO ने रूस की सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है. WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ. टैड्रोस ऐडरेनॉम गैबरेयेसस ने कहा कि WO के पास अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं है, लिहाजा वो उस खतरे का आकलन करने में असमर्थ है.

टेड्रोस के मुताबिक रूस ने मंगलवार को जवाब दिया कि इरकुत्स्क ओब्लास्ट में हाल में प्लेग का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि मृतक कर्मचारी के संपर्क में आए 200 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है. इसके बाद WHO ने मरने वाले व्यक्ति और कॉन्टैक्ट्स पर किए गए लैब टेस्ट्स के बारे में और जानकारी मांगी है. वहीं, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के दावों का जल्द ही पता चल जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि पहचाने गए कॉन्टैक्ट में कोई हाई-थ्रेट पैथोजन्स नहीं पाए गए हैं. रूसी अधिकारियों ने WHO को बताया कि एपिडेमियोलॉजिकल जांच की गई थी. रोकथाम और कंट्रोल के उपाय लागू किए गए थे. पहचाने गए कॉन्टैक्ट्स को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और उनका टेस्ट किया गया था. वहीं, WHO ने प्लेग के साथ-साथ लैब बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी से जुड़ी टेक्निकल मदद की पेशकश की है.