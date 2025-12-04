ETV Bharat / Videos

दिल्ली में रूसी रक्षा मंत्री ने शहीदों को किया नमन - RUSSIAN DEFENSE MINISTER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले उनकी तैयारियों के तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव दिल्ली पहुंचे और यहां नेशनल वॉर मेमोरियल में ब्रहस्पतिवार को भारत-रूस रक्षा सहयोग की एक महत्वपूर्ण झलक भी दिखाई दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने यहां वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की.

शहीदों के सम्मान में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मौन रखा और उन जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि दी...जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

वहीं रूसी रक्षा मंत्री बेलौसोव के सम्मान में तीनों सेनाओं थल, जल और वायु की ओर से संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बेलौसोव ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदारी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और ये दौरा, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिहाज  बेहद अहम माना जा रहा है.

रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले उनकी तैयारियों के तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव दिल्ली पहुंचे और यहां नेशनल वॉर मेमोरियल में ब्रहस्पतिवार को भारत-रूस रक्षा सहयोग की एक महत्वपूर्ण झलक भी दिखाई दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने यहां वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की.

शहीदों के सम्मान में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मौन रखा और उन जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि दी...जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

वहीं रूसी रक्षा मंत्री बेलौसोव के सम्मान में तीनों सेनाओं थल, जल और वायु की ओर से संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बेलौसोव ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदारी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और ये दौरा, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिहाज  बेहद अहम माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAN DEFENSE MINISTER
दिल्ली में रूसी रक्षा मंत्री
शहीदों को किया नमन
PAYS TRIBUTE TO THE MARTYRS
RUSSIAN DEFENSE MINISTER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम

पुतिन के भारत दौरे के दौरान सबकी नजरें एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर टिकी

December 4, 2025 at 7:44 PM IST
A Cardboard Robot

सरकारी स्कूल का सुपरस्टार कार्डबोर्ड रोबोट

December 4, 2025 at 5:55 PM IST
Mn Leaves China Steel Job for River Tourisma

असम के एक आदमी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटन के लिए चीन की स्टील की नौकरी छोड़ी, ज़ुबीन गर्ग की फ़िल्म के नाम पर नाव का नाम रखा

December 3, 2025 at 10:21 PM IST
teachers transformed school

दो शिक्षकों ने एक जर्जर स्कूल का कर दिया कायाकल्प, मॉडर्न तकनीक के साथ ट्रेडिशनल स्किल्स का ज्ञान

December 3, 2025 at 10:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.