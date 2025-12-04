रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले उनकी तैयारियों के तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव दिल्ली पहुंचे और यहां नेशनल वॉर मेमोरियल में ब्रहस्पतिवार को भारत-रूस रक्षा सहयोग की एक महत्वपूर्ण झलक भी दिखाई दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने यहां वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की.

शहीदों के सम्मान में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मौन रखा और उन जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि दी...जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

वहीं रूसी रक्षा मंत्री बेलौसोव के सम्मान में तीनों सेनाओं थल, जल और वायु की ओर से संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बेलौसोव ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदारी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और ये दौरा, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिहाज बेहद अहम माना जा रहा है.