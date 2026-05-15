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रूस को भारत पर भरोसा: रूस के विदेश मंत्री ने कहा, ईरान-अमेरिका तनाव कम कराने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका - RUSSIA LAUDS INDIA

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रूस को भारत पर भरोसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 9:40 PM IST

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भारत के पास कूटनीतिक अनुभव है और दुनिया में उसकी अच्छी छवि है.. ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का. ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान-अमेरिका के बीच तनाव को कम कराने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के पास इसका अनुभव है, लिहाजा वह लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है.  

सर्गेई लावरोव ने कहा कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है. भारत अपने व्यापक कूटनीतिक अनुभव को देखते हुए एक दीर्घकालिक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है.  भारत सिर्फ एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. भारत को पश्चिम एशिया से तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए वहां शांति और स्थिरता भारत के हित में भी है.

रूसी विदेश मंत्री ने ये कहा कि भारत, ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को बातचीत के लिए एक मंच पर ला सकता है.

भारत के पास कूटनीतिक अनुभव है और दुनिया में उसकी अच्छी छवि है.. ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का. ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान-अमेरिका के बीच तनाव को कम कराने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के पास इसका अनुभव है, लिहाजा वह लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है.  

सर्गेई लावरोव ने कहा कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है. भारत अपने व्यापक कूटनीतिक अनुभव को देखते हुए एक दीर्घकालिक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है.  भारत सिर्फ एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. भारत को पश्चिम एशिया से तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए वहां शांति और स्थिरता भारत के हित में भी है.

रूसी विदेश मंत्री ने ये कहा कि भारत, ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को बातचीत के लिए एक मंच पर ला सकता है.

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