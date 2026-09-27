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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर भारत को मिला रूस का साथ, दावेदारी का किया समर्थन

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UNSC सीट पर भारत को मिला रूस का साथ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 5:18 PM IST

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के मुद्दे पर भारत को रूस का साथ मिला है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मसले पर भारत का समर्थन किया है. सर्गेई लावरोव ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में पश्चिमी देशों, खासकर जर्मनी और जापान को अतिरिक्त सीट नहीं दी जा सकती, जो अब सैन्यवाद और बदला लेने की राह पर हैं. हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के पक्ष में हैं. हम परमानेंट सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं.'

लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार से परिषद और उसके परमानेंट सदस्यों के खास अधिकार कम नहीं होने चाहिए. रूस समेत ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन में सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील और भारत की बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीदों के लिए अपना सपोर्ट दोहराया था. वहीं, UNGA में मॉरिशस ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के मुद्दे पर भारत को रूस का साथ मिला है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मसले पर भारत का समर्थन किया है. सर्गेई लावरोव ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में पश्चिमी देशों, खासकर जर्मनी और जापान को अतिरिक्त सीट नहीं दी जा सकती, जो अब सैन्यवाद और बदला लेने की राह पर हैं. हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के पक्ष में हैं. हम परमानेंट सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं.'

लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार से परिषद और उसके परमानेंट सदस्यों के खास अधिकार कम नहीं होने चाहिए. रूस समेत ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन में सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील और भारत की बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीदों के लिए अपना सपोर्ट दोहराया था. वहीं, UNGA में मॉरिशस ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया.

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