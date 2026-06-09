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पुतिन का भारत को बड़ा रक्षा प्रस्ताव, SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट देने और भारत में संयुक्त उत्पादन की पेशकश - SU 57 FIGHTET JET

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VLADIMIR PUTIN PROPOSES JOINT PRODUCTION OF SU-57 IN INDIA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 1:30 PM IST

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपने अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 की पेशकश की है. रूस ने सुझाव दिया है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के तहत इस विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है. Su-57 रूस का पहला ऑपरेशनल फिफ्थ-जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है. यह मैक 2.0 की गति हासिल कर सकता है और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है. हालांकि भारत फिलहाल अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) कार्यक्रम पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे देश का सबसे महत्वाकांक्षी एयरोस्पेस प्रोजेक्ट माना जाता है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपने अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 की पेशकश की है. रूस ने सुझाव दिया है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के तहत इस विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है. Su-57 रूस का पहला ऑपरेशनल फिफ्थ-जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है. यह मैक 2.0 की गति हासिल कर सकता है और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है. हालांकि भारत फिलहाल अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) कार्यक्रम पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे देश का सबसे महत्वाकांक्षी एयरोस्पेस प्रोजेक्ट माना जाता है.

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