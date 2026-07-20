रूस ने यूक्रेन पर दागा बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन ने 370 ड्रोन से किए ताबड़तोड़ हमले - यूक्रेन पर रूस का हमला
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Published : July 20, 2026 at 3:20 PM IST
रूस और यूक्रेन के एक-दूसरे पर फिर से हमले तेज हो गए हैं. रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग जगहों पर मिसाइलों के हमले किए हैं. इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. उन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे. रात भर कीव पर हुए रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यूक्रेन के मुताबिक, इन हमलों से शहर के पांच जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, ऑफिस और इंडस्ट्रियल साइट्स, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा. कई घरों में आग लग गई. आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हाल के हफ्तों में रूस ने कीव पर कई बड़े हमले किए, जबकि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ये मिसाइलें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे असरदार जरिया हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने को तैयार हैं, जिससे रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ कीव की सुरक्षा मजबूत हो सकती है. रूस के इस हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हमले किए थे. यूक्रेनी ड्रोन ने दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया. इनमें से एक मॉस्को के ठीक पूर्व में स्थित था. इन हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए.
रूस और यूक्रेन के एक-दूसरे पर फिर से हमले तेज हो गए हैं. रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग जगहों पर मिसाइलों के हमले किए हैं. इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. उन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे. रात भर कीव पर हुए रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यूक्रेन के मुताबिक, इन हमलों से शहर के पांच जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, ऑफिस और इंडस्ट्रियल साइट्स, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा. कई घरों में आग लग गई. आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हाल के हफ्तों में रूस ने कीव पर कई बड़े हमले किए, जबकि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ये मिसाइलें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे असरदार जरिया हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने को तैयार हैं, जिससे रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ कीव की सुरक्षा मजबूत हो सकती है. रूस के इस हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हमले किए थे. यूक्रेनी ड्रोन ने दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया. इनमें से एक मॉस्को के ठीक पूर्व में स्थित था. इन हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए.