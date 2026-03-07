ETV Bharat / Videos

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में रूस की एंट्री !, ईरान की सहायता के दिए संकेत - RUSSIA ENTERS IRAN ISRAEL US WAR

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में रूस की एंट्री ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 10:07 PM IST

ईरान-इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध तेजी से बढ़ रहा है और अब रूस भी इसमें शामिल हो सकता है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है. यह पहला संकेत है कि रूस इस संघर्ष में ईरान की सहायता कर रहा है.  

इस बीच, कई मोर्चों पर लड़ाई तेज हो रही है. इजराइली लड़ाकू विमानों ने ईरान और लेबनान में लक्ष्यों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी कर रहे खाड़ी देशों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं. सऊदी अरब का कहना है कि उसने अपने एक हवाई अड्डे पर ड्रोनों और एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है.  

अमेरिका का कहना है कि उसने समुद्र में एक ईरानी ड्रोन वाहक पर हमला किया है, जिससे वह आग की चपेट में आ गया है. इसी बीच, वाशिंगटन ने इजराइल को 15.1 करोड़ डॉलर के नए हथियार सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 12,000 बम शामिल हैं.

ETV Bharat Hindi Team

