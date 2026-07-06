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यूक्रेन पर रूस का हमला: NATO समिट से पहले दागीं मिसाइलें - MISSILES ATTACK

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यूक्रेन पर रूस का हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 9:19 PM IST

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रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है. यह हमला तुर्की में होने वाले नाटो के अहम समिट से एक दिन पहले हुआ. जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से किए गए. हमले के दौरान सुबह-सुबह सेंट्रल कीव में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. इस हमले में दो जिलों को भारी नुकसान पहुंचा है.  धमाकों से कुछ देर पहले ही राजधानी कीव में एयर रेड सायरन चालू कर दिए गए थे. यह नया हमला यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की चेतावनी के बाद हुआ है जिसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस से पता चला है कि रूस एक नए बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पिछले गुरुवार को कीव पर रूस के एक बड़े हमले के बाद हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे. यह युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की राजधानी पर तीसरा सबसे जानलेवा हमला है.  

उधर, रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में और ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी है, जो क्रेमलिन का एक मुख्य मकसद है. उधर, यूक्रेन ने भी रूसी इलाके के अंदर तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और मिलिट्री फैक्ट्रियों समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं.

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है. यह हमला तुर्की में होने वाले नाटो के अहम समिट से एक दिन पहले हुआ. जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से किए गए. हमले के दौरान सुबह-सुबह सेंट्रल कीव में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. इस हमले में दो जिलों को भारी नुकसान पहुंचा है.  धमाकों से कुछ देर पहले ही राजधानी कीव में एयर रेड सायरन चालू कर दिए गए थे. यह नया हमला यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की चेतावनी के बाद हुआ है जिसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस से पता चला है कि रूस एक नए बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पिछले गुरुवार को कीव पर रूस के एक बड़े हमले के बाद हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे. यह युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की राजधानी पर तीसरा सबसे जानलेवा हमला है.  

उधर, रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में और ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी है, जो क्रेमलिन का एक मुख्य मकसद है. उधर, यूक्रेन ने भी रूसी इलाके के अंदर तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और मिलिट्री फैक्ट्रियों समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं.

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