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रूस-यूक्रेन के बीच सहमति: ट्रंप बोले- दोनों एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर नहीं करेंगे हमले

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रूस-यूक्रेन के बीच सहमति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 1:08 PM IST

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रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं. हालांकि, उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. साथ ही, दोनों में से किसी भी पक्ष ने तत्काल इस तरह के समझौते पर कोई बयान नहीं दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ इतना कहा कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं और हमले रोकने का समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा. ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और दुनिया भर में ईंधन की कमी की स्थिति पैदा करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बार-बार निशाना बनाते रहे हैं. दरअसल, ट्रंप ने रूस से डीज़ल खरीदने का समझौता किया था ताकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईंधन की ऊंची कीमतों पर काबू पाया जा सके. उन्होंने अपने देश में डीजल की ऊंची कीमतों के लिए जेलेंस्की को दोषी ठहराने की कोशिश की.  

रूसी डीजल खरीदने के ट्रंप के फैसले का उनके अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है. छह सीनेटरों ने ट्रंप से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर दी है. उनका कहना है कि जब रूस यूक्रेनी नागरिकों को मार रहा है तो अमेरिका को पुतिन को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए.  

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं. हालांकि, उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. साथ ही, दोनों में से किसी भी पक्ष ने तत्काल इस तरह के समझौते पर कोई बयान नहीं दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ इतना कहा कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं और हमले रोकने का समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा. ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और दुनिया भर में ईंधन की कमी की स्थिति पैदा करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बार-बार निशाना बनाते रहे हैं. दरअसल, ट्रंप ने रूस से डीज़ल खरीदने का समझौता किया था ताकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईंधन की ऊंची कीमतों पर काबू पाया जा सके. उन्होंने अपने देश में डीजल की ऊंची कीमतों के लिए जेलेंस्की को दोषी ठहराने की कोशिश की.  

रूसी डीजल खरीदने के ट्रंप के फैसले का उनके अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है. छह सीनेटरों ने ट्रंप से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर दी है. उनका कहना है कि जब रूस यूक्रेनी नागरिकों को मार रहा है तो अमेरिका को पुतिन को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए.  

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